СМИ: Продажа Шиманьски в "Динамо" может стать рекордной в истории Польши

Стала известна сумма перехода п олузащитника "Легии" Себастьяна Шиманьски в "Динамо", информирует Przegladsportowy. Переход футболиста обошелся московскому клубу в 5,5 миллиона евро.

Еще 1,5 миллиона польская команда может получить в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера вырастет до 7 миллионов евро и станет рекордной в истории чемпионата Польши.

Соглашение Шиманьски с "Динамо" рассчитано на 5 лет. Атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с "Легия", сейчас находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к команде в самое ближайшее время.

Полузащитник "Легии" Шиманьски стал игроком "Динамо"