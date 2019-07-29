Сделали ли Кокорин и Мамаев татуировки в колонии. Ответ игроков

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали о культуре татуировок в тюрьме и своем отношении к ним. Оба игрока находятся в исправительной колонии в Белгородской области.

– Новых татуировок не делал, – признался Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу". – Здесь это запрещено. Мы вообще стараемся не причинять неудобств колонии. Мы воспитанные люди на самом деле, и не хотим ни у кого вызывать дискомфорт.

А я никогда не делал татуировок, потому что мне однажды понравилось, как один известный спортсмен рассказывал, что сдает кровь – добавил Кокорин. – Мне сама идея донорства понравилась. А там условие – чтобы не было татуировок. Я сдавал несколько раз кровь на воле. Когда выйду, думаю, продолжу донорство.