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Сегодня, 16:09

Щербаченко считает, что обвинять «Спартак» по поводу Промеса неуместно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал полуторагодичный приговор нидерландского суда нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Если информация, что Промес продает свою недвижимость в Нидерландах, соответствует действительности, то он действительно хочет получить российский паспорт и не выезжать никуда в Европу. Я думаю, все это реально. Понятно, что у Промеса нет желания присесть на полтора года и вычеркнуть это время из своей жизни. Наверняка он будет ждать апелляцию, но маловероятно, что ее удовлетворят. Я считаю, совершенно неуместно обвинять «Спартак» в данном случае и призывать его избавиться от Промеса. «Спартак» не был стороной по делу, а приговоры бывают и несправедливые. Мы многого не знаем, тем более учитывая нынешнюю международную ситуацию. На мой взгляд, как спортивные, так и обычные суды в Европе зачастую выносят очень спорные решения», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. 31-летний нидерландский футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005174413_scherbachenko_obvinyat_spartak_po_povodu_promesa_neumestno
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Федор Щербаченко
3
4
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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