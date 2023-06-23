Агент Кики заявил, что президент «Урала» обладает невероятной энергией

Футбольный агент Хелио Мартинс рассказал, какое впечатление на Кики произвел Екатеринбург и восхитился президентом «Урала» Григорием Ивановым.

«Кики очень понравилось, как его приняли в «Урале». Президент клуба обладает невероятной энергией. Город просто замечательный, Кики уже успел прогуляться по центру, увидел реку. Он ждет возможности начать тренироваться, чтобы достойно ответить на поле на такое гостеприимство», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Последним клубом 28-летнего португальского футболиста была «Визела», за которую он выступал с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Кики провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил в интервью «РБ Спорт», что контракт с Кики рассчитан на два года.