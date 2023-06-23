Гильерме покинет «Химки»

Бразильский нападающий Маркос Гильерме расторг контракт с «Химками» и покидает подмосковный клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, 27-летний футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» напрямую вылетели из премьер-лиги. «Химки» одержали всего четыре победы в сезоне.

В минувшем сезоне бразильский нападающий провел за «Химки» 10 матчей и забил один мяч.