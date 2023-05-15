Щербаченко — об увольнении Йокановича: «Болезнь «Динамо» была очень серьезной, и требовались перемены»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Я думаю, руководство клуба затянуло с этим решением, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко. — Болезнь «Динамо» была очень серьезной, и требовались перемены. Может, надеялись, что произойдет какое-то чудо, но его не случилось. В матче с «Ахматом» мы увидели полную разбалансировку игры динамовцев, они попали в психологическую яму. Йоканович плохо управлял командой. При нем игроки нашей сборной не реализовывали свой потенциал даже на 50 процентов. И только после ушата холодной воды, который «Ахмат» вылил на «Динамо», руководство приняло решение по Йокановичу. На мой взгляд, надо было сделать это раньше».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Павел Алпатов, он будет готовить команду к ближайшим матчам.