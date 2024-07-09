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Сарвели — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «Кому-то в «Локомотиве» придется проявлять лидерские качества»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Оба футболиста покинули «Локомотив» свободными агентами в связи с истечением контрактов.

«Желаю удачи ребятам. Они приняли такое решение. Нам остается только играть в футбол и доказывать, кому-то придется проявлять лидерские качества», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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