Сарвели — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «Кому-то в «Локомотиве» придется проявлять лидерские качества»
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.
Оба футболиста покинули «Локомотив» свободными агентами в связи с истечением контрактов.
«Желаю удачи ребятам. Они приняли такое решение. Нам остается только играть в футбол и доказывать, кому-то придется проявлять лидерские качества», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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