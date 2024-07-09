Сарвели заявил, что рад приходу Воробьева в «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от предстоящего сезона и от конкуренции с новичком Дмитрием Воробьевым.
«Все в плановом режиме, работа ведется. Впереди почти две недели до старта. Сейчас находимся немного под нагрузками. Но все хорошо. Я рад, что к нам пришел Дима Воробьев. Надеюсь, он нам поможет», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».
10 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с 26-летним Воробьевым, который ранее выступал за «Оренбург». Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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