Сарвели заявил, что рад приходу Воробьева в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от предстоящего сезона и от конкуренции с новичком Дмитрием Воробьевым.

«Все в плановом режиме, работа ведется. Впереди почти две недели до старта. Сейчас находимся немного под нагрузками. Но все хорошо. Я рад, что к нам пришел Дима Воробьев. Надеюсь, он нам поможет», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

10 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с 26-летним Воробьевым, который ранее выступал за «Оренбург». Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.