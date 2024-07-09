«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Пари НН» проведет 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Пари НН» в июле и в августе. Время начала — московское.
Следить за ключевыми событиями игр клуба из Нижнего Новгорода в РПЛ и в FONBET Кубке России можно с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание матчей «Пари НН» в июле и августе 2024 года
- 22 июля. 20.00. 1-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Рубин»
- 27 июля. 15.00. 2-й тур РПЛ. «Пари НН» — ЦСКА
- 31 июля. 21.00. Кубок России. «Ахмат» — «Пари НН»
- 4 августа. 20.00. 3-й тур РПЛ. «Динамо» Мх — «Пари НН»
- 9 августа. 18.30. 4-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Химки»
- 14 августа. 17.15. Кубок России. ЦСКА — «Пари НН»
- 18 августа. 20.00. 5-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Пари НН»
- 25 августа. 15.00. 6-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»
- 28 августа. 17.15. Кубок России. «Пари НН» — «Краснодар»
- 31 августа. 17.30. 7-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Зенит»
В прошлом сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда главного тренера Саши Илича в стыковых встречах победила тульский «Арсенал» (3:2) за право сохранить прописку в чемпионате России.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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