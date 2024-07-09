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«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Пари НН» проведет 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук.
Кирилл Гоцук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Пари НН» в июле и в августе. Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями игр клуба из Нижнего Новгорода в РПЛ и в FONBET Кубке России можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей «Пари НН» в июле и августе 2024 года

  • 22 июля. 20.00. 1-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Рубин»
  • 27 июля. 15.00. 2-й тур РПЛ. «Пари НН» — ЦСКА
  • 31 июля. 21.00. Кубок России. «Ахмат» — «Пари НН»
  • 4 августа. 20.00. 3-й тур РПЛ. «Динамо» Мх — «Пари НН»
  • 9 августа. 18.30. 4-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Химки»
  • 14 августа. 17.15. Кубок России. ЦСКА — «Пари НН»
  • 18 августа. 20.00. 5-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Пари НН»
  • 25 августа. 15.00. 6-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»
  • 28 августа. 17.15. Кубок России. «Пари НН» — «Краснодар»
  • 31 августа. 17.30. 7-й тур РПЛ. «Пари НН» — «Зенит»

В прошлом сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда главного тренера Саши Илича в стыковых встречах победила тульский «Арсенал» (3:2) за право сохранить прописку в чемпионате России.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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