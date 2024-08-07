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Сапета назвал уверенной игру «Динамо» на старте РПЛ

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Экс-полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал игру команды в стартовых турах нового сезона РПЛ.

«Команда стартовала очень бодро, несмотря на травмы и отсутствие Карраскаля. Состав очень молодой, но пацаны выходят и дают результат. Не могу сказать о них ничего плохого. В РПЛ команда начала обычно, а в Кубке в матче со «Спартаком» вышли очень молодые игроки. Все равно в сезон команда вошла качественно. Не знаю, будут ли еще приобретения, но команда выглядит уверенно.

Мне нравится, что говорит Личка в интервью. Видно, что он по-футбольному пихает ребятам и говорит им, что его не устраивает. Дальше будет больше и интересней. Лунев уже отлично вписался в коллектив. Надеюсь, что еще пара-тройка молодых игроков раскроется, и мы еще увидим молодых сильных динамовцев», — цитирует Сапету Metaratings.

По итогам 3-х туров чемпионата России «Динамо» набрало 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая идущему первым «Зениту» по дополнительным показателям. В 4-м туре бело-голубые на выезде встретятся с «Зенитом» в очном матче. Игра состоится 10 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Александр Сапета
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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