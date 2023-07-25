«Сантос» сделал предложение «Краснодару» по Хуниору Алонсо

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Globo.

По сведениям источника, на 30-летнего парагвайца претендует «Сантос», который сделал официальное предложение краснодарскому клубу.

В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.