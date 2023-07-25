Пономарев: «Малком решил в «Аль-Хиляле» заработать деньги на всю оставшуюся жизнь»
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на решение «Зенита» продать нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
«Конечно, уход Малкома — это плюс для остальных российских команд. Еще бы, такого игрока потерять. Я даже не знаю, на что они сейчас рассчитывают. Возможно, руководство «Зенита» решило заработать на его продаже. Но они потеряют больше, чем эти 60 миллионов евро. «Газпром» и так богат, они могут купить любого футболиста. Для них 60 миллионов — это гроши. Я не понимаю такую кадровую политику. Но, возможно, Малком сам захотел уйти и заработать огромные деньги. Да, там ему будут платить дикую зарплату. Таким образом он решил заработать на всю оставшуюся жизнь. Это его решение. Все-таки, мне кажется, что это не решение клуба, а его», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.
В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».
В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.
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|Краснодар
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2
|Зенит
|1
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|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
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Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1