Умяров о чемпионской гонке: «Можно бороться с «Зенитом» независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о возможном уходе бразильцев из «Зенита».

«Отвечу честно, что друг с другом мы в команде не общались на эту тему. У нас есть много других тем для разговоров. Что касается зависимости чемпионской борьбы от ухода бразильцев, то бороться можно с любой командой. В том числе с тем «Зенитом», который был в прошлом сезоне. Независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то. Надо просто не терять очки на ровном месте, биться в каждой игре с первой до последней минуты, как было в матче с «Оренбургом». Тогда все возможно», — приводит слова Умярова «Известия».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.