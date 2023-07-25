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Умяров о чемпионской гонке: «Можно бороться с «Зенитом» независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о возможном уходе бразильцев из «Зенита».

«Отвечу честно, что друг с другом мы в команде не общались на эту тему. У нас есть много других тем для разговоров. Что касается зависимости чемпионской борьбы от ухода бразильцев, то бороться можно с любой командой. В том числе с тем «Зенитом», который был в прошлом сезоне. Независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то. Надо просто не терять очки на ровном месте, биться в каждой игре с первой до последней минуты, как было в матче с «Оренбургом». Тогда все возможно», — приводит слова Умярова «Известия».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта

Источник: https://iz.ru/1548780/aleksei-fomin/my-spartak-i-dolzhny-pobezhdat-v-kazhdom-matche
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

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Ростов

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Зелимхан Бакаев

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