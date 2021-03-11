Сандро Шварц посетил матч Кубка Гагарина между «Динамо» и «Северсталью»

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц побывал на матче 1-го раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и «Северсталью» (4:3, 4-1 в серии).

В Twitter хоккейного московского клуба появилось видео со специалистом.

«Динамо», удачи в плей-офф», — сказал Шварц.

«Динамо» 13 марта сыграет со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.