Самый дешевый абонемент на матчи "Динамо" стоит меньше 4 тысяч рублей

"Динамо" на своем официальном сайте представило абонементную программу на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск стоит 3800 рублей.

По указанной цене их смогут купить в 103-й и 104-й семейный сектора болельщики, приобретавшие абонемент на домашние матчи команды в прошлом сезоне. Для новых болельщиков стоимость сезонных абонементов на в эти сектора обойдется уже 4200 рублей. Цена абонементов на трибуны за воротами – от 4 050 до 5 500 рублей.

Самые дорогие абонементы – в сектора 105 и 109 на втором ярусе центральных трибун, их стоимость составляет 121800 рублей.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло 12 место в чемпионате страны.