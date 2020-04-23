Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о самых серьезных случаях в своей практике в красно-белом клубе.

— Дринчич получил тяжелый перелом костей голени в последний день турецкого сбора, — говорит Вартапетов. — Играли товарищеский матч с «Жемчужиной». Ничего не предвещало. Обидно! До конца так и не восстановился. Помните — Никола Дринчич, полузащитник?

— Еще бы. Надежды были огромные.

— Это правда. А второй случай — Дикань. Страшный перелом орбитальной кости. Еще бы несколько миллиметров — и пошли бы осложнения на зрительный нерв... (Юрий Голышак)

Полностью интервью Михаила Вартапетова — здесь.