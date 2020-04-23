«Самые страшные травмы — у Дринчича и Диканя». Бывший врач «Спартака» вспомнил жуткие повреждения игроков красно-белых
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о самых серьезных случаях в своей практике в красно-белом клубе.
— Дринчич получил тяжелый перелом костей голени в последний день турецкого сбора, — говорит Вартапетов. — Играли товарищеский матч с «Жемчужиной». Ничего не предвещало. Обидно! До конца так и не восстановился. Помните — Никола Дринчич, полузащитник?
— Еще бы. Надежды были огромные.
— Это правда. А второй случай — Дикань. Страшный перелом орбитальной кости. Еще бы несколько миллиметров — и пошли бы осложнения на зрительный нерв... (Юрий Голышак)
Полностью интервью Михаила Вартапетова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yarkoe-intervyu-byvshego-vracha-spartaka-mihaila-vartapetova-o-valerii-karpine-dmitrii-alenicheve-massimo-karrere-leonide-fedune-1665685/