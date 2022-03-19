«Зенит» — «Арсенал»: Малком открыл счет в конце первого тайма

Нападающий «Зенита» Малком отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы. Он открыл счет в конце первого тайма — 1:0.

Бразилец откликнулся на прострел и с линии вратарской в одно касание вогнал мяч в ворота.