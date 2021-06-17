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Боярский уверен, что у Кержакова получится в «Нижнем Новгороде»

14:06
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Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород».

«Мои поздравления Саше! Я очень рад. Он наш, питерский. Желаю ему удачи. У него обязательно получится в РПЛ», — сказал Боярский «СЭ».

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21. «Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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