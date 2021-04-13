Самедов — о смерти Ярдошвили: «Я в шоке. Глубочайшие соболезнования семье»
10:22
Экс-футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.
«Я в шоке. Конечно, хочу принести глубочайшие соболезнования его семье. Я его хорошо знал, мы работали в «Локомотиве». Я его видел буквально два дня назад на скамейке в матче против «Урала». Я еще обратил внимание на то, что он хорошо выглядел. Это был прекрасный человек», — сказал Самедов «СЭ».
13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.
(Владимир Пушкарев)
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