Экс-футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Я в шоке. Конечно, хочу принести глубочайшие соболезнования его семье. Я его хорошо знал, мы работали в «Локомотиве». Я его видел буквально два дня назад на скамейке в матче против «Урала». Я еще обратил внимание на то, что он хорошо выглядел. Это был прекрасный человек», — сказал Самедов «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

(Владимир Пушкарев)