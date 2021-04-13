Васильков выразил соболезнования в связи со смертью Ярдошвили

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков высказался по поводу смерти заслуженного врача России Александра Ярдошвили.

«Очень жаль! Мы практически вместе пошли в футбол. Он в восьмидесятые поехал в «Черноморец» с Никитой Павловичем Симоняном. А я в 1981 пошел в «Локомотив». Мы много раз встречались и шли рядом. Самые искренние соболезнования... Очень печально», — сказал Васильков «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Владислав Флегонтов)