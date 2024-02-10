Салихова считает, что непродление контракта с Джикией может негативно повлиять на игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, как непродление контракта с Георгием Джикией может повлиять на других игроков красно-белых.

«Если контракт Джикии не предложат, это знак в первую очередь русским игрокам, кому за 27 лет, что надо бежать, пока твои акции еще котируются на трансферном рынке, так как нет никаких гарантий, что не привезут новых иностранных игроков на эту же позицию, потому что большие бюджеты будут выделяться на каждое трансферное окно», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.