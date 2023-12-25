Салихова прокомментировала плотность команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна оценила работу Марцела Лички в московском «Динамо» и прокомментировала плотность команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ.

««Динамо» может провалиться на ровном месте. Каждый год красивые речи о гениальном менеджменте, но под столетие привезти Йокановича?! Либо много мишуры вокруг, либо много расплескивали. Если Личка дисциплинирует клуб, сделает ставку на Тюкавина, то получится симпатичная команда. Плотность наверху как раз и говорит, что команды не умеют пользоваться слабостями друг друга, никто не ушел в существенный отрыв. В кои-то веки «Зенит» играет как с развязанными шнурками, а другие команды не поспешили обойти на повороте. Если в европейских чемпионатах плотность считается показателем хорошей работы клубов, то в рамках РПЛ идет равнение на среднюю команду», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на два очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).