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Сегодня, 22:55

Дьяков заявил, что «Ростов» доверяет молодым россиянам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что санкции со стороны ФИФА и УЕФА в первую очередь сказались на «Ростове», «Рубине» и тех клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их.

«В «Ростове» сейчас из иностранных игроков Мохеби только. У них все русские, у них молодежка несколько лет бьется за чемпионство в своем первенстве. И много играет своих воспитанников, поэтому не думаю, что «Ростову» важны какие-то иностранцы. Возможно, я не знаю внутреннюю ситуацию в казанском клубе, но «Ростов» и «Рубин» — диаметрально противоположные команды по тому, как ведутся клубные дела. Если «Ростов» доверяет молодым, то в «Рубине» своих ребят или нет, или мало, и много иностранцев. Возможно, поэтому по ним как-то это ударило», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-rostov-doveryaet-molodym-rossiyanam-ne-dumayu-chto-komande-vazhny-kakie-to-inostrancy-318783/
Виталий Дьяков
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Салихова прокомментировала плотность команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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