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Сегодня, 23:38

Безруков надеется, что скоро станет ощущать себя звездой российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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21-летний полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как ощущает себя в футболе.

«Чувствую ли себя звездой российского футбола? Не особо. Я пока не ощущаю особого внимания, но мне приятно было участвовать в таком матче и находиться рядом с такими игроками. Это все очень на меня влияет. Одно дело смотреть на всех по телевизору и другое — играть вместе. Я кайфанул! И скоро буду ощущать себя полноценной звездой. Надеюсь», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-bezrukov-nadeyus-skoro-stanu-oshhushhat-sebya-zvezdoj-rossijskogo-futbola/
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Салихова прокомментировала плотность команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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Виктор Александров

Виктор Александров

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