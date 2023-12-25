Безруков надеется, что скоро станет ощущать себя звездой российского футбола

21-летний полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как ощущает себя в футболе.

«Чувствую ли себя звездой российского футбола? Не особо. Я пока не ощущаю особого внимания, но мне приятно было участвовать в таком матче и находиться рядом с такими игроками. Это все очень на меня влияет. Одно дело смотреть на всех по телевизору и другое — играть вместе. Я кайфанул! И скоро буду ощущать себя полноценной звездой. Надеюсь», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.