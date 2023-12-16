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16 декабря, 23:58

Салихов считает, что нужно дать Абаскалю доработать в «Спартаке» до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Муслим Салихов рассказал, что болеет за «Спартак».

«Смотреть матчи не получается, потому что я в последнее время толком дома не бываю. Но за результатами слежу. В этом году «Спартак» идет нестабильно. Игра и футболисты вроде хорошие, но стабильности почему-то не хватает. Нужно ли увольнять Абаскаля? Надо дать ему доработать. Он пытается что-то сделать. Ничего хорошего не выходит, когда тренеров постоянно меняют. Человек должен поработать хотя бы сезон, привыкнуть, потом может быть результат. В боях ты тоже привыкаешь к тренеру — и это не происходит за два месяца. А там целая команда — это чуть другое. Думаю, нужно дать человеку доработать и спокойно завершить сезон, а в следующем уже спрашивать, если не пойдет», — приводит слова Салихова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/muslim-salihov-nuzhno-dat-abaskalyu-dorabotat-v-spartake-do-kontsa-sezona/
ФК Спартак (Москва)
Муслим Салихов
UFC
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Краснодар

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Александр Соболев

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