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16 декабря, 23:44

Каряка надеется, что «Крылья» не сбавят темп в весенней части РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка уверен, что самарские «Крылья Советов» способны побороться за призовые места в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Они задали приличный темп и, надеюсь, не сбавят его в весенней части сезона. Верю, команда сделает все, чтобы попасть в топ-3, а то и завоевать медали. Всегда существует опасение, что лидеров могут разобрать более сильные клубы. Увы, это нормальное явление. Если на футболистов есть спрос, то ничего не поделаешь. Спрос, как известно, рождает предложение. Но самарцев в последнее время вполне можно назвать фабрикой талантов», — приводит слова Каряки RT.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчу в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246610-karyaka-krylya-sovetov-futbol
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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