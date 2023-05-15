Сафонов: «У Дзюбы возраст, он живет в Москве. Что-то подсказывает, что они договорятся с «Локомотивом»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказал мнение о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Контракт форварда с клубом истекает в конце сезона.

«Дзюба должен понимать, что «Локомотив» будет в следующем сезоне бороться за медали. У него возраст, он живет в Москве. Тут все будет уже от него зависеть. Может агент просто хочет поднять. В переговорах бывают такие моменты. Это его право. Мне что-то подсказывает, что они найдут общий знаменатель с «Локомотивом», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале. В составе железнодорожников форвард провел 11 матчей и забил 8 голов.