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Сегодня, 23:16

Мостовой — об Изидоре: «Здорово, когда в команде есть такой игрок»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Это здорово, когда в команде есть такой игрок, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового. — Представьте, что есть в команде Дзюба, который сегодня не может сыграть, и не было бы Изидора... И что тогда делать? Это к разговору о взаимозаменяемости, как в «Зените», например. Не может Сергеев? Кассьерра заменит и так далее. Это замечательно».

Изидор выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний француз сыграл за железнодорожников 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Евро-футбол
Александр Мостовой
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
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Зенит

 23
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Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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 25 1 4
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Локомотив

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