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15 мая, 23:59

Семшов: «Может, дело не только в Йокановиче, но и в игроках «Динамо»

Мария Гусева
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

— Если «Динамо» идет не в тройке, значит результат при Йокановиче неудовлетворительный, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Нужно разбираться, что там произошло. Футболисты остались те же, а тренер новый, но не думаю, что игроки не хотят занимать высокие места. Может, не поняли какие-то требования Йокановича, но это маловероятно. Любой уважающий себя футболист, кто бы его не тренировал старается выступать за клуб. Может, дело не только в тренере, но и в игроках «Динамо».

— Говорят, Николич станет новым главным тренером «Динамо». Подойдет ли он команде?

— В «Локомотиве» он неплохо работал, но «Динамо» увлеклось назначениями иностранных тренеров. Руководству нужно разобраться в клубной структуре, выбрать стратегию и двигаться вперед.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
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 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
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