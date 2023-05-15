Семшов: «Может, дело не только в Йокановиче, но и в игроках «Динамо»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

— Если «Динамо» идет не в тройке, значит результат при Йокановиче неудовлетворительный, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Нужно разбираться, что там произошло. Футболисты остались те же, а тренер новый, но не думаю, что игроки не хотят занимать высокие места. Может, не поняли какие-то требования Йокановича, но это маловероятно. Любой уважающий себя футболист, кто бы его не тренировал старается выступать за клуб. Может, дело не только в тренере, но и в игроках «Динамо».

— Говорят, Николич станет новым главным тренером «Динамо». Подойдет ли он команде?

— В «Локомотиве» он неплохо работал, но «Динамо» увлеклось назначениями иностранных тренеров. Руководству нужно разобраться в клубной структуре, выбрать стратегию и двигаться вперед.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.