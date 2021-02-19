Сафонов снова заявлен за «Краснодар» в РПЛ
«Краснодар» снова внес в заявку вратаря Матвея Сафонова для участия в Тинькофф-чемпионате России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. 18 февраля основной голкипер был исключен из заявки РПЛ, чтобы его заявили за «Краснодар-2» для участия в Олимп-ФНЛ. Поскольку заявка между лигами сквозная, Сафонов может принимать участие и в матчах основы.
Накануне, 19 февраля, Сафонов не попал в заявку на игру 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба (2:3). Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции пояснил, что у голкипера травма, и он заявлен в ФНЛ для того, чтобы набрать форму.
В нынешнем сезоне Сафонов провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 25 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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