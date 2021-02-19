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Сафонов снова заявлен за «Краснодар» в РПЛ

19:07
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» снова внес в заявку вратаря Матвея Сафонова для участия в Тинькофф-чемпионате России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. 18 февраля основной голкипер был исключен из заявки РПЛ, чтобы его заявили за «Краснодар-2» для участия в Олимп-ФНЛ. Поскольку заявка между лигами сквозная, Сафонов может принимать участие и в матчах основы.

Накануне, 19 февраля, Сафонов не попал в заявку на игру 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба (2:3). Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции пояснил, что у голкипера травма, и он заявлен в ФНЛ для того, чтобы набрать форму.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 25 мячей.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/

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