Агент Маньяков ответил Смородской, которая назвала его жуликом

В среду, 17 февраля, Telegram-канал «Мутко против» опубликовал подробности арендного соглашения, по которому «Локомотив» не мог вернуть полузащитника Романа Тугарева этой зимой, а за возвращение его летом должен был выплатить «Ростову» 15 миллионов рублей.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу ситуации с арендой Тугарева.

«Здесь даже обсуждать нечего, — цитирует «РБ-Спорт» Смородскую. — Его агент Маньяков — известный жулик. Все это было сделано заранее, специально. Это нестандартный договор. Непонятно, зачем Кикнадзе вообще его подписывал. Но теперь что обсуждать? Поезд уже ушел. Все решения надо принимать быстро и думать головой».

Мы обратились за комментарием к агенту Александру Маньякову.

— Я очень рад, что Ольга Юрьевна помнит обо мне, — сказал агент.

(Виталий Айрапетов)