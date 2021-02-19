Смородская прокомментировала аренду Тугарева в «Ростов», назвав его агента «известным жуликом»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу ситуации с арендой Романа Тугарева в «Ростов».
Telegram-канал «Мутко против» 17 февраля опубликовал подробности арендного соглашения, по которому «Локо» е мог вернуть своего игрока этой зимой, а за возвращение его летом должен был выплатить 15 миллионов рублей.
«Здесь даже обсуждать нечего, — цитирует «РБ-Спорт» Смородскую. — Его агент Маньяков — известный жулик. Все это было сделано заранее, специально.
Это нестандартный договор. Непонятно, зачем Кикнадзе вообще его подписывал. Но теперь что обсуждать? Поезд уже ушел. Все решения надо принимать быстро и думать головой".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ob-arende-tugareva-v-rostov-ego-agent-izvestny-j-zhulik/
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