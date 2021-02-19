Смородская прокомментировала аренду Тугарева в «Ростов», назвав его агента «известным жуликом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу ситуации с арендой Романа Тугарева в «Ростов».

Telegram-канал «Мутко против» 17 февраля опубликовал подробности арендного соглашения, по которому «Локо» е мог вернуть своего игрока этой зимой, а за возвращение его летом должен был выплатить 15 миллионов рублей.

«Здесь даже обсуждать нечего, — цитирует «РБ-Спорт» Смородскую. — Его агент Маньяков — известный жулик. Все это было сделано заранее, специально.

Это нестандартный договор. Непонятно, зачем Кикнадзе вообще его подписывал. Но теперь что обсуждать? Поезд уже ушел. Все решения надо принимать быстро и думать головой".