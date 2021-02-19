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Смородская прокомментировала аренду Тугарева в «Ростов», назвав его агента «известным жуликом»

18:28
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу ситуации с арендой Романа Тугарева в «Ростов».

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Telegram-канал «Мутко против» 17 февраля опубликовал подробности арендного соглашения, по которому «Локо» е мог вернуть своего игрока этой зимой, а за возвращение его летом должен был выплатить 15 миллионов рублей.

«Здесь даже обсуждать нечего, — цитирует «РБ-Спорт» Смородскую. — Его агент Маньяков — известный жулик. Все это было сделано заранее, специально.

Это нестандартный договор. Непонятно, зачем Кикнадзе вообще его подписывал. Но теперь что обсуждать? Поезд уже ушел. Все решения надо принимать быстро и думать головой".

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ob-arende-tugareva-v-rostov-ego-agent-izvestny-j-zhulik/

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