Сафонов рассказал об интересе со стороны «Фиорентины»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подтвердил, что «Фиорентина» проявляла к нему интерес в прошлом.

«Фиорентина» предлагала миллион за меня? Да, я слышал, — сказал Сафонов в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». — Даже если мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в «Краснодаре». Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить".

В текущем сезоне 20-летний Сафонов провел 19 матчей за «Краснодар» и пропустил 29 голов.

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