Сафонов не считает, что уровень футбола в России снизился

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением об уровне российского футбола.

«Как по мне, сейчас в РПЛ все равно приходят сильные футболисты, кто-то уходит, а кто-то приходит. Не могу сказать, что уровень снизился. В РПЛ все матчи непростые. Сейчас все в пределах в нормы. Глобального упадка нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 19 туров «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).