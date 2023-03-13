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Сегодня, 12:24

Озбилиз оценил возможный переход России в Азиатскую конфедерацию

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Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал возможный выход России из состава УЕФА и переход в АФК.

«Футбол — это спорт, а не политика. Например, недавно смотрел теннис, где россиянка играла против украинки. Это такое же спортивное мероприятие. Не люблю, когда футбол, теннис, да и любой другой вид спорта мешают с политикой.

Мне тяжело понять возможный переход РФС в АФК. В Азии, конечно, есть много стран, умеющих играть в футбол, поэтому если Россия перейдет в азиатский футбол на короткое время, то это поможет российскому футболу. Насколько это решение будет верным, пока сказать сложно. Российский футбол всегда был в Европе, поэтому его переход в Азию может стать для всех неожиданностью. Посмотрим, будем следить за новостями", — цитирует Озбилиза Sport24.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-ozbilis-rossiyskiy-futbol-vsegda-byl-v-yevrope-poetomu-yego-perekhod-v-aziyu-mozhet-stat-dlya-vsekh-neozhidannostyu
Арас Озбилис
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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Торпедо М

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