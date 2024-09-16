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Сегодня, 21:16

Садыгов опроверг информацию об отказе от перехода Дзюбы из-за своего сына

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» опроверг информацию об отказе от трансфера нападающего Артема Дзюбы.

«Это не соответствует действительности. Я хотел, чтобы Артем играл в «Химках». Но, к сожалению, это было тренерское решение. Но Дзюба очень хороший игрок. До последнего говорили, что он нужен. Тренеры приняли решение, что у них немного другой футбол. Артем в любом случае везде себя покажет. Это высокий профессионал», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов не захотел подписывать Дзюбу из-за своего сына, который является нападающим «Химок». Садыгов посчитал, что после трансфера Дзюбы Илья будет получать меньше игрового времени.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
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 5
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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