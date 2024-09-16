Туфан Садыгов — о Джикии: «Поправит ситуацию в обороне, там сквозило»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» поделился мнением о новичке клуба, защитнике Георгии Джикии.

«Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно. Приятный парень, хороший игрок», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Ранее 30-летний защитник не попал в заявку подмосковной команды на матч 8-го тура РПЛ против «Акрона» (0:3), который прошел в воскресенье, 15-го числа.