Экс-форвард «Ахмата» Конате: «Грозненский клуб заслуживает бороться за тройку лучших в РПЛ»

Бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о перспективах грозненской команды в текущем сезоне.

«Ахмат» заслуживает того, чтобы бороться за тройку лучших, а не за нижнюю часть рейтинга. Я слежу практически за всеми матчами клуба и поддерживаю их. Я верю, что все будет хорошо. Есть очень хорошие игроки, и я уверен, что все будет хорошо, потому что это «Ахмат». А «Ахмат» — это сила.

Я очень благодарен этому клубу. «Ахмат» навсегда останется в моем сердце. Пользуясь случаем, передаю салам всем жителям Чеченской Республики. Вернусь ли я в Грозный? Только будущее скажет нам», — приводит слова Конате ODDS.ru.

26-летний буркиниец является игроком саудовского «Эр-Рияда». За грозненский клуб он выступал с 2021 по 2024 год. После восьми туров «Ахмат» с пятью очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России.