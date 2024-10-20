Садыгов объяснил победу «Химок» над «Локомотивом» жаждой реванша

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» высказался о победы подмосковной команды над «Локомотивом» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Наверное, ребята были озлоблены на «Локомотив», поэтому так настроились на эту игру. Футбол — для того, чтобы играть: выигрывать и проигрывать. Результат поздновато, но пришел», — сказал Садыгов «СЭ».

В следующем туре чемпионата «Химки» примут московское «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 октября.