«Оренбург» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счет в начале матча

«Крылья Советов» открыли счет в начале выездного матча с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 11-й минуте забил форвард Иван Сергеев, который отличился за самарцев впервые после перехода из «Зенита».