С "Рубина" и "Крыльев Советов" снят запрет на регистрацию новых игроков

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять запрет на регистрацию новых игроков с "Рубина" и "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт российского футбольного союза.

Сообщается, что такое решение было принято после рассмотрения апелляций обоих клубов. Ранее "Рубин" был наказан за долги перед Сосланом Джанаевым и Федором Кудряшовым, а "Крылья Советов" - перед Георгием Лорией.

"Рубин" с 25 очками занимает шестое место в чемпионате России. У "Крыльев" 17 очков и 13-я позиция.

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