Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов объяснил причины неудач наших клубов в еврокубках и отметил возросшую интенсивность в игре «Динамо» после назначения на пост главного тренера немца Сандро Шварца.

— Вы понимаете, почему наши клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках?

— Прежде всего мы уступаем в атлетизме. 90 минут в высоком темпе не выдерживаем. В отличие от соперников, которые в своих чемпионатах привыкли к максимальной интенсивности. Еще они лучше работают с мячом, быстрее принимают решения. А у нас футбол слишком медленный и оборонительный.

— Что же делать?

— Тренеры по физподготовке, работающие в российских клубах, должны задуматься — как добиться такой же быстроты в ногах. Наверное, нужно пересмотреть методику. Раз отстаем уже и от англичан, и от испанцев, и даже от австрийцев. Впрочем, здесь вопрос не только к специалистам по «физике», но и к главным тренерам. Вот, например, Сандро Шварц. Вы заметили, насколько с его приходом в игре «Динамо» возросла интенсивность?

— Что характерно — в сжатые сроки.

— В этом плане ему было полегче — все-таки «Динамо» уже не участвует в еврокубках. По моей информации, при Шварце тренировки стали часовые, но невероятно интенсивные, темп высочайший. И команда сразу преобразилась. Заиграла быстрее, агрессивнее.

— «Динамо» может вклиниться в чемпионскую гонку?

— Если в ближайшем туре удачно сыграет на выезде с «Зенитом» — вполне. Да и зимой, думаю, какое-то усиление будет.

(Александр Кружков)