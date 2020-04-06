С футболистами ЦСКА пока не обсуждались детали снижения зарплат

По данным «СЭ», в последние дни с футболистами ЦСКА не обсуждались детали по снижению зарплат на время приостановки чемпионата.

Ранее гендиректор клуба Роман Бабаев заявил «СЭ»: «Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет. Конечно, наши игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты».

Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные турниры, включая чемпионат России по футболу. Ряд клубов в мире уже пошли на сокращения зарплат футболистам.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.