"С днем рождения, легенда". "Зенит" поздравил Аршавина с 38-летием

Официальный Твиттер "Зенита" поздравил бывшего полузащитника Андрея Аршавина с 38-летием.

– С днем рождения, легенда! – написано в Твиттере "Зенита".

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. В общей сложности 38-летний бывший футболист провел 352 матча за питерцев, забил 74 гола и отдал 99 голевых передач.

Ранее Аршавина поздравил лондонский "Арсенал".

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