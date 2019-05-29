"Арсенал" поздравил Аршавина с 38-летием

Официальный Твиттер "Арсенала" поздравил бывшего российского полузащитника лондонской команды Андрея Аршавина с 38-летием.

– С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе, – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009-м году. Россиянин выступал за клуб до 2013-го. Всего провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.