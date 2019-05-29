"Арсенал" поздравил Аршавина с 38-летием

Официальный Твиттер "Арсенала" поздравил бывшего российского полузащитника лондонской команды Андрея Аршавина с 38-летием.
– С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе, – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".
Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009-м году. Россиянин выступал за клуб до 2013-го. Всего провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.
Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.
Let's hope we can all be celebrating together later today... 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM
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