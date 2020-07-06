РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«С большой победой, болельщики!» Реакция Караваева на чемпионство «Зенита»

6 июля 2020, 19:00
Вячеслав Караваев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Вячеслав Караваев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочного чемпионства в сезоне-2019/20.

«Yeeeah!!! Это чемпионство — наше! С большой победой, команда, клуб, болельщики!» — написал Караваев в Instagram.

В нынешнем сезоне Караваев провел 26 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 5 результативных передач.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10564
Все опросы
Кто станет вторым в чемпионате России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир