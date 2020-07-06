«С большой победой, болельщики!» Реакция Караваева на чемпионство «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочного чемпионства в сезоне-2019/20.

«Yeeeah!!! Это чемпионство — наше! С большой победой, команда, клуб, болельщики!» — написал Караваев в Instagram.

В нынешнем сезоне Караваев провел 26 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 5 результативных передач.