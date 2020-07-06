«С большой победой, болельщики!» Реакция Караваева на чемпионство «Зенита»
6 июля 2020, 19:00
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочного чемпионства в сезоне-2019/20.
«Yeeeah!!! Это чемпионство — наше! С большой победой, команда, клуб, болельщики!» — написал Караваев в Instagram.
В нынешнем сезоне Караваев провел 26 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал 5 результативных передач.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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