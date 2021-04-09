Рыжиков о ФК «Красава»: «С Семиным пока не общались»

Экс-голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о предложении блогера Евгения Савина возглавить футбольный клуб «Красава».

«Евгений мне написал, мы связались. Контракт я пока еще не подписал, но есть полная устная договоренность. 20 числа вылетаем в Хабаровск и понеслась!», — сказал Рыжиков «СЭ»

Также Рыжиков рассказал, что еще не успел пообщаться с тренером-консультантом клуба Юрием Семиным.

«Со всем тренерским штабом уже определились, все узнаете после подписания контракта. С Юрием Павловичем пока не общались. Думаю, скоро нам это предстоит», — добавил Рыжиков.

(Константин Колмаков)