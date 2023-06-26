Рыскин заявил, что после аренды в «Динамо» Норманн вернется в «Ростов»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что норвежский полузащитник Матиас Норманн вернется в расположение донской команды после аренды в «Динамо».
«Когда Матиас вернется, вы об этом узнаете. У него пока еще действующая аренда с «Динамо». Потом он возвращается в «Ростов», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Норманн сыграл за «Динамо» 14 игр и не отметился результативными действиями.
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Ростов – Факел
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