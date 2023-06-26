Чанов заявил, что Шунин и Лещук провели сезон недостаточно ровно

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, кто может стать основным вратарем «Динамо» в новом сезоне.

«Тренер сам определяет, в каком состоянии вратарь. Шунин однозначно был номером один, потому что Лещук раньше не тянул, потом Антон в течение сезона устал чисто психологически. Игоря попробовали, и он потянул. Нельзя быть уверенным, кто будет первым номером в новом сезоне. Ведь, что Лещук, что Шунин не провели сезон достаточно ровно. Когда вратарь является первым номером, он должен иметь право на ошибку. Если его постоянно менять, ничего хорошего не получится. Думаю, «Динамо» еще подключает молодого вратаря. В тренировочном процессе три голкипера — лучший вариант», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 36-летний Шунин провел за «Динамо» 26 матчей, пропустил 36 мячей и семь раз отстоял на ноль.

27-летний Лещук провел за московский клуб 14 матчей, пропустил 21 мяч и трижды оставил ворота нетронутыми.