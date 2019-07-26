Рыбус рассказал, что ему нравится работать с Семиным

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью "СЭ" высказался в адрес главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Он отметил, что специалист работает с мячом так, что молодежь позавидует.

– Как вас называют в команде?

– Рыба. Коротко и ясно.

– Зато Юрий Палыч предложил более замысловатый вариант – Маттеус?

– Нет-нет, это всего один раз было, когда Семин представлял меня команде.

– Как отреагировали?

– Посмеялся. Так меня еще никто не называл. Впрочем, в "Локомотиве" прозвище Маттеус не прижилось. Здесь для всех, включая Семина, я просто Рыба.

– Илья Геркус недавно обронил: "Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше Семина". А вы встречали?

– Ну, я разных тренеров прошел, каждый чему-то научил. Про Семина могу сказать только хорошее. Мне нравится с ним работать. Человек очень опытный, мудрый. Умеет настроить команду так, что ребята на поле всегда сражаются до конца, ноги в стыках никто не убирает. Тренировки интересные, все с мячом.

– Еще Юрий Палыч – мастер художественного слова.

– Да, многие его реплики становятся афоризмами. Но мне больше запомнилось другое.

– Что же?

– Мой первый сбор с "Локомотивом" полтора года назад. Как-то тренерский штаб организовал мини-футбольный матч против журналистов. Я увидел, как играет Семин и обалдел. Человеку 70 лет – а он в полном порядке! Неплохо двигается, поляну видит великолепно. А с мячом работает так, что молодежь позавидует. Просто супер!

– В польской лиге есть свой Семин?

– Нет. В таком возрасте с топ-клубами у нас сейчас никто не работает. В Польше вообще в последнее время с тренерами не церемонятся. Три-четыре поражения – и на выход.(Александр Кружков)

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